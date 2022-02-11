Создавайте 3D-видео с помощью 3D-камеры QooCam EGO

QooCam EGO — это уникальная карманная 3D-камера, способная мгновенно создавать 3D-видео, которое можно просматривать с помощью отдельной программы 3D-просмотра камеры. Легко подключаемый и отсоединяемый от основного блока 3D-камерыдисплей позволяет мгновенно просматривать контент. Снимайте 3D-видео с разрешением 1920 x 1080 пикселей со скоростью 60 кадров в секунду. Или фотографии с разрешением 4K или 3K для каждого глаза.

Используя стереофоническую 3D-технологию и магнитный дизайн, камера позволяет запечатлеть моменты, как никогда раньше. Идея стерео 3D основана на биологии человека: у нас есть 2 глаза, каждый из которых отображает 2 немного разных вида одной и той же сцены. Чем дальше объект, тем меньше будут отличаться эти 2 вида и наоборот. QooCam EGO имитирует межзрачковое расстояние человеческих глаз (65 мм), создавая изображения с глубиной и реалистичностью, которые практически воспроизводят опыт физического мира.

Комментарии и отзывы QooCam EGO
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