Создавайте 3D-видео с помощью 3D-камеры QooCam EGO…

Используя стереофоническую 3D-технологию и магнитный дизайн, камера позволяет запечатлеть моменты, как никогда раньше. Идея стерео 3D основана на биологии человека: у нас есть 2 глаза, каждый из которых отображает 2 немного разных вида одной и той же сцены. Чем дальше объект, тем меньше будут отличаться эти 2 вида и наоборот. QooCam EGO имитирует межзрачковое расстояние человеческих глаз (65 мм), создавая изображения с глубиной и реалистичностью, которые практически воспроизводят опыт физического мира.