SpaceShipTwo Virgin Galactic впервые достигает космоса

Virgin Galactic прошла долгий путь после трагического краха 2014 года.

Компания SpaceShipTwo достигла космоса после нескольких месяцев испытаний, пролетев до высоты 83 км, прежде чем вернуться на Землю. Остановка была недолгой, но этого было достаточно как для проверки космического корабля, так и для проведения четырех научных экспериментов при поддержке НАСА, которые изучали эффекты микрогравитации и устройств, которые могли справляться с жизнеобеспечением и противодействовать вибрации. В настоящее время его цель состоит в том, чтобы смоделировать вес, который придет при перевозке пассажиров в космос. Virgin подчеркнула, что хочет завершить свои испытания «безопасно», а не просто быстро.