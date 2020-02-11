SpaceX Crew Dragon готовится к вылету

Илон Маск официально сообщил, что первый пилотируемый полет корабля SpaceX Crew Dragon состоится уже 7 мая этого года. Стоит отметить, что основным преимуществом данного корабля является возможность многоразового использования ракетного носителя, что снижает затраты на производство и повышает скорость возможных вылетов в открытый космос. Теперь инженеры и разработчики проекта решили выйти на новый уровень и приняли решение провести пилотируемый полет SpaceX Crew Dragon, чтобы проверить все системы и их работоспособность. Если все пройдет как нужно, то дальше уже будут проходить более сложные тесты, которые в итоге должны привести человека на Марс для его колонизации. А пока что мы просто ждем результатов полета.