SpaceX может приносить прибыль до 30 миллиардов долларов в год

2020-03-13, Автор - Ramil; Продукт - SpaceX ; [37]
Элону Маску и SpaceX удалось привнести новый оптимизм и энтузиазм в космическую отрасль. SpaceX позволил снизить космических путешествий и позволил NASA стать более дешевой альтернативой многолетним миссиям "Союз".

Генеральный директор Элон Маск прокомментировал потенциальные доходы от Starlink. По его словам прибыль будет приблизительно около 30 миллиардов в год. Компания Элон Маска находится на стадии прогресса компании и планирует выпустить несколько новых проектов.

Маск также подчеркнул трудности производства ракеты, он прокомментировал необходимость регулярного обновления стеков программного обеспечения. SpaceX продолжает привлекать капитал каждый год.

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