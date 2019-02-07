SpaceX откладывает первый полет Crew Dragon до 2 марта

SpaceX и NASA установили новую дату для первого испытательного полета Crew Dragon это будет 2 марта.

Экипаж Crew Dragon отправится на МКС на две недели, чтобы показать, что он может безопасно доставлять астронавтов на станцию. Конечно, капсула не будет перевозить пассажиров-людей, так как демонстрационный полет предназначен для тестирования оборудования капсулы, проверки данных и обучения наземных диспетчеров и руководителей миссий. В апреле Boeing планирует запустить аналогичный испытательный полет для своей капсулы экипажа CST-100 Starliner. Если все пойдет успешно, то SpaceX проведет первую пилотируемую миссию капсулы в июле 2019 года.