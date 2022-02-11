SpaceX планирует создать самую большую ракету на планете

Глава Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) Илон Маск провел долгожданную презентацию платформы ракеты-носителя нового поколения Starship на опытно-конструкторских объектах компании в Бока-Чика, штат Техас. Презентация была проведена рядом с полностью сложенным звездолетом. На мероприятии и на сессии вопросов-ответов Маск поделился новостями о прогрессе SpaceX со Starship, потенциальных будущих клиентах, планах двухточечных полетов на Земле и разработке новых двигателей с множеством обновлений.

Маск начал мероприятие, подчеркнув, что его основная цель при создании самой большой в мире ракеты, и если она начнет функционировать, то цель состоит в том, чтобы обеспечить страховку жизни на Земле наряду с исследованием других планет. Затем он рассказал, что со Starship SpaceX будет использовать все части своей ракеты, включая верхнюю ступень. Starship также будет быстро используемой платформой, и Маск описывает, что его компания планирует повторно использовать транспортное средство, предназначенное для повторного использования в течение нескольких часов после приземления.

Если говорить о количестве двигателей, то ускоритель первой ступени будет использовать 33 двигателя, и это максимальное количество, которое может в него поместиться. На второй ступени в настоящее время используются три двигателя Raptor и 3 двигателя вакуумного уровня Raptor, и SpaceX может добавить еще три в будущем. Углубившись в двигатели Raptor, Маск подтвердил, что Raptor второго поколения способен успешно генерировать 230 тонн тяги, чтобы увеличить тягу на 25%, несмотря на то, что он более упрощен, надежен и стоит примерно вдвое меньше, чем оригинальный Raptor. Кроме того, он также поделился, что пиковая тяга, создаваемая Raptor 2, составляет 247 тонн, а дальнейшие улучшения могут позволить ему достичь 250 тонн.