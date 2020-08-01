SpaceX получил одобрение на тесты наземных станций Starlink

Шесть наземных станций которые получили одобрения от комиссии FCC, находятся в шести городах США, это Хиттердал - Миннесота, Тионеста - Калифорния, Робертсдейл - Алабама, Бьет - Монтана, Баксли - Джорджия и Колберн - Индиана. Сеть Starlink должна функционировать в автоматическом режиме используя лазеры для передачи данных между спутниками для обеспечения глобального охвата. Starlink является экспериментальным проектом, но может предоставить доступ к интернету жителям сельской местности. Наземные станции SpaceX Starlink оснащаются восемью антеннами, которые изготовила компания SpaceX. В будущем компания SpaceX планирует увеличить количество спутников Starlink, вращающих вокруг земли.

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SpaceX получил одобрение на тесты наземных станций Starlink

Шесть наземных станций которые получили одобрения от комиссии FCC, находятся в шести городах США, это Хит...
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