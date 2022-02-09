SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

Почти все интернет-спутники Starlink, которые ракета SpaceX Falcon 9 вывела за пределы атмосферы 3 февраля, не достигнут своей намеченной орбиты. SpaceX сообщила, что геомагнитная буря, разразившаяся через день после старта, серьезно повлияла на спутники, и 40 уже вошли в атмосферу Земли. Геологическая служба США описывает геомагнитные бури как периоды «быстрых изменений магнитного поля», обычно вызванных сильными всплесками солнечных ветров.

Эти бури могут повредить электронику и спутники на орбите. В данном конкретном случае буря нагрела атмосферу и вызвало атмосферное сопротивление — или трение, действующее на движение спутников — увеличилась на 50 процентов по сравнению с предыдущими запусками. SpaceX объяснила, что ее команда Starlink пыталась спасти недавно развернутые спутники, переведя их в безопасный режим, который регулирует их движение так, чтобы они летели, как лист бумаги, чтобы минимизировать сопротивление. К сожалению, повышенное сопротивление не позволило спутникам выйти из безопасного режима. По словам SpaceX, сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения, они полностью сгорят при повторном входе в атмосферу и не оставят орбитальный мусор.
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