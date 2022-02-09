SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

Эти бури могут повредить электронику и спутники на орбите. В данном конкретном случае буря нагрела атмосферу и вызвало атмосферное сопротивление — или трение, действующее на движение спутников — увеличилась на 50 процентов по сравнению с предыдущими запусками. SpaceX объяснила, что ее команда Starlink пыталась спасти недавно развернутые спутники, переведя их в безопасный режим, который регулирует их движение так, чтобы они летели, как лист бумаги, чтобы минимизировать сопротивление. К сожалению, повышенное сопротивление не позволило спутникам выйти из безопасного режима. По словам SpaceX, сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения, они полностью сгорят при повторном входе в атмосферу и не оставят орбитальный мусор.