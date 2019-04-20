Спасательный наручный гаджет EpiWear со встроенным адреналином

Студенты Университета Rice разработали медицинский гаджет EpiWear который скрывает в себе складной шприц с адреналином.

Если вы находитесь в чрезвычайно-критической ситуации, вам просто нужно раскрыть ее, щелкнуть предохранителем и нажать кнопку, после чего вы сможете ввести лекарство в бедренную часть. Складная конструкция из трех частей делает невозможным случайное срабатывание иглы. Студенты, со временем планируют усовершенствовать его, включить более утонченный и мелкий вид, который был бы более приемлемым, также они рассматривают возможность добавления функционала часов.