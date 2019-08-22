Специальная система, созданная L3p к тридцатилетию ASUS

В этом году известный производитель компьютерных комплектующих, компания ASUS отпраздновала свое 30-летие. Главным призом этого промоушена стал уникальная система, изготовленный голландцем Питером Брэндсом, известный многим по прозвищу L3p.

Система с водяным охлаждением, имеет специальные водяные блоки от EK, и использует систему жестких труб. Основой системы является Prime X299 Edition 30 от ASUS, в которой присутствуют Core i9 9980XE от Intel. Графическая карта - RoG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC, тоже от ASUS.

Системная память составляет в общей сложности из 32 ГБ Trident Z Royal от G.Skill на 3600 МГц и с задержкой CL16, распределенных по четырем полосам. В остальном он имеет те же характеристики. Хранение обеспечивается Samsungs 970 Pro объемом 1 ТБ.

Все работает на Cooler Master C1000 Platinum. Ранее упомянутые нестандартные водоблоки из белого акрила и алюминия, вместе с ARGB MasterFan SF360R. Пользовательские кабели поставляются с Cablemod, как и необходимые RGB-полосы.