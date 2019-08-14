Spectacles 3 с обновлённым дизайном и HD-камерой

2019-08-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Spectacles 3; [49]
Компания Snap анонсировала Spectacles 3, изменённую версию своих солнцезащитных очков с дополненной реальностью.

Особенности

Snap оснастила очки второй HD-камерой и разработала набор новых 3D-эффектов. Они будут эксклюзивными для Spectacles и в конце этого года компания планирует позволить сторонним разработчикам создавать такие фильтры.

Как и предыдущие версии, очки позволяют снимать фотографии с и видео, нажимая кнопку на верхней части очков. Фото сохраняются в разрешении 1642 x 1642 пикселя, а видео — 1,216 x 1,216 пикселей. Во время записи индикаторы вокруг каждой камеры загораются. После синхронизации с устройством Android или iOS изображения можно редактировать, отправлять в Snapchat или экспортировать для совместного использования на других платформах, например YouTube.

Без подзарядки устройство снимает 70 видео и более 200 фотографий, а 4 ГБ памяти вмещает до 100 видео или 1200 фотографий. Как и раньше, очки можно заряжать, храня их в специальном чехле для зарядки. Полностью они заряжаются за 75 минут.

Недостатки

Cнимки, сделанные с помощью очков, по-прежнему не переносятся автоматически в аккаунт Snapchat. Представители Snap говорят, что всё ещё существуют технические препятствия, мешающие автоматической передаче. Поэтому придётся загружать их через Bluetooth или Wi-Fi. Исключение — пользователи iOS. Они смогут настроить автоматический экспорт снимков в Snapchat, используя Wi-Fi и чехол.

Цена

Spectacles 3 поступят в продажу на Spectacles.com в ноябре за $380 в двух цветах: «карбон» (черный) и «минерал» (бежевый). Для сравнения, прошлогодняя модель стоит $150. Руководители Snap заявляют, что эта версия предназначена для небольшой группы креативных дизайнеров.

Высокая цена на очки, вероятно, ограничит их привлекательность, особенно среди учеников старших классов и студентов колледжа, которые в основном пользуются Snapchat.

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