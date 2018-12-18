SpellForce 3 получит обновление Soul Harvest

Совсем скоро на ПК выйдет независимое дополнение Soul Harvest для игры SpellForce 3. Главное отличие этого дополнения от тех, к которым вы привыкли, заключается в том, что его можно запускать без наличия самой игры в библиотеке. В новом сюжете вам предстоит изучить весьма мрачную историю о жизни гномов и темных эльфов. Это новые фракции в SpellForce 3, которые, скорее всего, очень порадуют преданных фанатов франшизы. Помимо этого, разработчики переработали свой проект — теперь игра основана на сектора и особенностях каждой из рас. Кроме того, в игре также появятся летающие юниты, более современное лобби для мультиплеера и еще много чего интересного. Осталось только дождаться, когда обновление выйдет в свет и можно будет пройти сюжетную линию.