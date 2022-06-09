Спортивный седан Chery Arrizo 5 GT разгоняется до 100 км/ч всего за 6 секунд

В сети появились первые фотографии спортивного седана Chery Arrizo 5 GT. Автомобиль получил решетку радиатора в стиле Lexus и агрессивный дизайн.

Задние фонари модели визуально соединены декоративной полосой, на которую нанесено название марки. Седан будет иметь мультируль, огромный дисплей, объединяющий в себе и приборную панель, и мультимедийную систему.

По некоторым данным, Chery Arrizo 5 GT получит четырехцилиндровый турбомотор SQRF4J16 объемом 1,6 литра и мощностью 197 л.с. с 290 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с 7-ступенчатой ​​коробкой передач DCT с двойным сцеплением. Разгон от 0 до 100 км/ч составит всего 6 секунд.

Показ Chery Arrizo 5 GT состоится на одном из ближайших китайских автосалонов.