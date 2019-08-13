Способ тренировки вирусов для борьбы с инфекциями

Исследователи научились «программировать» вирусы, которые выступают возбудителем иммунной системы организма человека, чем и принуждают её к выработке антигенов. По сути, действие таких вирусов схоже с прививками, но подобная «тренировка» для организма происходит намного безопаснее.Так, учёные разработали вирус GBV-C, способный продлить продолжительность жизни ВИЧ-положительных пациентов за счёт блокировки рецепторов, участвующих в проникновении болезни в клетки. Такие искусственно созданные «помехи» сокращают шансы возбудителя добраться до цели, что даёт организму время на борьбу.Создание бактериофагов — новая и достаточно молодая сфера современной биоинженерии. Специалисты уже научились отыскивать нужные вирусы и тренировать их, используя бактерии-мишени. Полученные штаммы становятся основой для дальнейшей тренировки других «войск» микроорганизмов. Существуют бактериофаги как широкого, так и узкого профиля действия. Перед тем, как вводить бактерии в человека, у него берут образцы крови, проводят ряд экспериментов, а затем назначают курс лечения. Дополняющей технологией считается применение модифицированных вирусов, заставляющих организм вырабатывать ферменты и необходимые для борьбы с инфекцией или возбудителем вещества.Для тренировки использовались методы генной инженерии. Отобранные вирусы подверглись принудительной «настройке» на атаку конкретных бактерий. Их работу учёные сравнили с деятельностью профессиональных охотников-егерей. Найдя в организме заданную цель, они уничтожают её. При этом полезные клетки и ткани не страдают.