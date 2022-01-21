Spotify доминировал на рынке потоковой передачи музыки

Согласно отчету, рынок потоковой передачи музыки продолжает расти, а Spotify по-прежнему лидирует со значительной долей рынка в 31%. Данные несколько устарели и охватывают второй квартал прошлого года, но отчет был обнародован совсем недавно.

Второе место занимает стриминговый сервис Apple с долей рынка 15%, за ним следует Amazon Music с долей 13%. Последний делит третье место с Tencent Music, в то время как музыка YouTube от Google получает только 8%. Однако в отчете отмечается, что это самый быстрорастущий сервис в отрасли. Весь рынок вырос на 26,4% по сравнению с прошлым годом и составил 523,9 миллиона человек по всему миру. Это привело к тому, что доля Spotify во втором квартале 2021 года немного снизилась по сравнению с 34% в 2019 году и 33% в 2020 году.
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