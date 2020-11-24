Square Enix планирует выпустить мобильную игру Tomb Raider Reloaded

Количество мобильных игр с каждым днем неумолимо растет. Но крупные издатели выпускают их в таком количестве. Компания Square Enix представила тизер к предстоящей игре Tomb Raider Reloaded. Как ожидается, мобильная версия популярной игры должна выйти в следующем года на Android и iOS. Игра предложит более милый и фантастический взгляд на франшизу Tomb Raider.

Разработкой игры занимается студия из Канады Emerald City Games. Известно, что игра будет бесплатной. К сожалению, в трейлере представлено мало информации об игре.