Square Enix подала заявку на регистрацию нового товарного знака Valkyrie в США

Valkyrie Profile недавно была зарегистрирована в Соединенных Штатах компанией Square Enix как товарный знак, что еще раз указывает на то, что классические части серии могут вернуться на современное оборудование.

Переиздание Valkyrie Profile: Lenneth или его продолжения может произойти до запуска Valkyrie Elysium, новой части серии, которая в настоящее время находится в разработке для консолей ПК и PlayStation. Однако, в отличие от предыдущих основных частей серии, новая игра будет ролевой игрой в жанре экшн. Valkyrie Elysium — это ролевая игра с эпическим сюжетом, прекрасным окружением и новой динамичной боевой системой, сочетающей в себе стратегию, действие и уникальную систему комбо, которая проверит вашу способность думать и реагировать. Действие игры происходит в далеком прошлом, в мире, где над мирами надвигается Рагнарёк — Конец Времен. Из последних сил Всеотец создает посланника искупления — одинокую Валькирию, которая может стать спасением этого обреченного мира. Когда этот отважный воин спускается в разрушенную землю, она сталкивается со многими проблемами... и раскрывает скрытую правду, стоящую за ее надвигающимся разрушением.