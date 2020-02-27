Square Enix приостанавливает разработку игр

Square Enix японский разработчик компьютерных игр. Наиболее популярные игры студии: Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts и другие. Tomb Raider, Deus Ex и Hitman издаются под брендом Square Enix, так как она владеет британским издателем Eidos Interactive.

На главном совещании компании было принято решение о том, что Square Enix не будет выпускать новые проекта до тех пор, пока не выйдет новая игровая консоль. Также было объявлено что предстоящий релиз Final Fantasy VII Remake все такие появиться, несмотря на эту новость.

В связи с этом, Square Enix не сможет полноценно использовать новую консоль с ее новыми технология, такими как, высокое разрешение и частота кадров.