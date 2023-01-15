Стабилизатор DJI RS 3 Mini оценен в $370

Компания DJI пополнила ассортимент 3-х осевых стабилизаторов моделью DJI RS 3 Mini, которая весит всего 850 граммов, но выдерживает камеры с объективом общим весом до 2 кг. Новинка характеризуется быстросъемной пластиной с возможностью установки на боковой кронштейн для съемки в вертикальном положении, поддержкой таких популярных сетапов, как камера Sony a7SIII и зум-объектив Sony 24-70mm F/2.8 GM, Canon EOS R5 и Canon RF 24-70mm F/2.8 STM, а также Fujifilm X-H2S и XF 18-55mm F/2.8-4, креплением NATO для аксессуаров, поддержкой Bluetooth-управления камерой, алгоритмом стабилизации 3-го поколения, карданными рычагами для вращения на 360°, 1,4-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, батареей в съемной рукоятке с автономностью до 10 часов и временем полной зарядки 2.5 часа. Цена стабилизатора составляет 370 долларов.

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