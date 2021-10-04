Stadia: все, что вам нужно знать об облачном игровом сервисе Google

Мир игр меняется отчасти благодаря новым облачным игровым платформам, таким как Google Stadia. Вместо того, чтобы выходить на рынок с другой консолью или конкурентом ПК, Google использовала свою мощную технологию облачной потоковой передачи, чтобы позволить любому, у кого есть быстрое подключение к Интернету, играть в игры AAA на своих телефонах, планшетах, Chromebook, Macbook и других устройствах с недостаточной мощностью.

Stadia - это название сервиса потоковой передачи игр Google. Подобно NVIDIA GeForce Now, это платформа, которая позволяет вам играть в видеоигры практически на любом устройстве, транслируя игры, размещенные на облачных серверах. Вы не скачиваете никаких игр, вместо этого вы можете транслировать их прямо на свои устройства.

Преимущество Stadia в том, что вам не нужен дорогой ПК или мощная консоль нового поколения, чтобы играть в новые игры с красивой графикой и высокой частотой кадров. Вместо этого вы можете играть на уже имеющихся у вас устройствах. Существует огромный список телефонов и устройств , совместимых со Stadia, включая iPhone, Macbooks, Chromebook, планшеты с Chrome OS, а также устройства Android TV или Google TV для телевизоров. В отличие от GeForce Now, которая позволяет транслировать игры, купленные в Steam, вам необходимо приобрести порты Stadia, чтобы играть в них. Но вы получаете доступ к растущей библиотеке игр, купив подписку на Stadia Pro.
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