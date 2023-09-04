Стала известна цена Samsung Galaxy Tab S9 FE

Сетевые инсайдеры раскрыли цены на планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+, официальный релиз которых ожидается в ближайшее время. Итак, базовая модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти без модема для сотовой связи будет стоить 550 евро, старшая обойдется в 750 евро за версию с 8/128 ГБ памяти.

По предварительным данным, Samsung Galaxy Tab S9 FE получит фирменную 5-нм однокристальную систему Exynos 1380 и 11-дюймовым экран с разрешением 1440:2304. Старшая модель отличается как минимум 12,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:2560 пикселей и, возможно, более производительным процессором.