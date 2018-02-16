Стала известна цена объектива Zeiss Loxia 2.4/25

Представлен компактный объектив для полнокадровых камер Sony. Объектив подходит для уличной или пейзажной съёмки, а также для съёмки объектов крупным планом на широком фоне. Конструкция новинки включает 10 элементов в 8 группах. Основные технические характеристики объектива таковы: фокусное расстояние 25 мм, максимальная диафрагма f/2,4, минимальная диафрагма f/22, а минимальное расстояние фокусировки составляет около 0,25 м. Весит устройство всего 393 грамма. Старт продаж объектива Zeiss Loxia 2.4/25 ожидается в марте по цене 1300 евро.