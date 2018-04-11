Стала известна цена внешнего накопителя OWC ThunderBlade

Компания OWC показала внешний твердотельный накопитель ThunderBlade с вместимостью до 8 Тбайт. Аппарат предусмотрен для пользователей, работающих с графическими материалами и видео высокого качества. Скорость чтения информации достигает 2800 Мбайт/с, а скорость записи 2450 Мбайт/с. Сообщается о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем macOS и Windows 10. Габариты устройства составляют: 192 * 123 * 30 мм. Стоимость накопителя OWC ThunderBlade составит от 1200 долларов США в зависимости от вместимости.