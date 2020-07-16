Стала известна дата анонса камеры Sony A7sIII

Популярный магазин B&H назвал дату выхода беззеркальной полнокадровой фотокамеры Sony Alpha a7S III, существование которой недавно было подтверждено вице-президентом Sony Кенджи Танако. Итак, ожидаемую многими видеографами камеру представят уже 28 июля в 17:00 по московскому времени.

Что до самой камеры, то она сможет выводить на внешний рекордер RAW-видео в разрешении 4К, 120 кадрах в секунду, 10-битным представлением и цветовой дискретизацией 4:2:2. Снизив разрешение до Full HD, можно будет снимать при кадровой частоте 240 к/с. Также Sony a7S III прочат дизайн, как в духе Sony A7rIV, видоискатель с разрешением 9,44 млн точек, продвинутую пассивную систему охлаждения и поддержку карт памяти SD с поддержкой UHS-II.