Стали доступны публичные бета-версии iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14

Apple представила свои последние операционные системы несколько недель назад на WWDC 2020 и теперь выпустила публичные бета-версии iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14.

Обновленные операционные системы будут иметь много новых ключевых функций, в том числе переработанный домашний экран, расширенные настройки, новые приложения Safari, Messages и Maps.

tvOS 14 получит новые функции «картинка в картинке», совместное использование звука и улучшения для HomeKit. Чтобы иметь возможность загружать общедоступную бета-версию, пользователи должны быть частью программы Apple Beta Software Program.

Тестовая сборка iOS 14 beta будет совместима начиная с iPhone 6s, iPod touch седьмого поколения и выше, а iPadOS 14 beta с iPad Air 2 и выше, со всеми моделями iPad Pro, iPad пятого поколения и iPad mini 4 и выше. Напоминаем, бета-версии могут быть нестабильными и содержать ошибки.
Комментарии и отзывы iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14
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Стали доступны публичные бета-версии iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14

Apple представила свои последние операционные системы несколько недель назад на WWDC 2020 и теперь выпуст...
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