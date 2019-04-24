Стали известны характеристики процессоров AMD Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G

Совсем скоро нас ждут 7-нанометровые настольные процессоры AMD Ryzen, но сегодня в сети появилась информация о решениях Zen+. Если точнее, то речь идет о гибридных процессорах Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G. Это 4-ядерные APU, младший из которых не сможет похвастаться поддержкой SMT. Прирост частот по сравнению с нынешними моделями должен составить 100-200 МГц – на уровне 3,8-4,1 ГГц для Ryzen 5 3400G и 3,6-3,9 ГГц – для Ryzen 3 3200G. Что до GPU, то нас ждут прежние Vega 8 и Vega 11 с 512 и 704 потоковыми процессорами соответственно, но с подросшими до 1250-1300 МГц частотами. Разгонный потенциал должен вырасти, поскольку источник увеличил частоты до 4,25-4,3 ГГц.