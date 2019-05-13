Стали известны участники трех закрытых квалификаций к майнору для Азии

Организаторы StarLadder Berlin Major 2019 по CS:GO выдали приглашения в закрытые отборочные для Юго-Восточной Азии, Среднего Востока и Восточной Азии. В конце мая коллективы поборются за слоты на LAN-финале азиатского майнора.

В каждой квалификации поучаствуют по восемь команд — четыре приглашенных состава и четыре представителя открытых отборочных. Победители пройдут на LAN-финал майнора. Asia Minor проведут с 24 по 28 июля в Берлине. Восемь команд разыграют $50 тыс. и два слота в предварительной стадии мейджора. Коллектив, который финиширует третьим, выступит в стадии Play-In, где четыре команды поборются за два последних места на StarLadder Berlin Major 2019.