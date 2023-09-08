Starfield уже продалась тиражём в 6 млн копий

Несколько часов назад компания Bethesda сообщила в своих социальных сетях, что видеоигра Starfield официально стала самым крупным релизом компании за всё время её существования, зарегистрировав уже более шести миллионов игроков. Это ещё одно свидетельство успешного запуска игры — ранее, по данным PlayTracker, по состоянию на 5 сентября было продано более двух миллионов экземпляров Premium Edition стоимостью 100 долларов. Затем генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) сообщил, что в Starfield зарегистрировано более миллиона одновременных игроков на всех поддерживаемых платформах, что тоже является внушительным достижением. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что значительная часть из этих шести миллионов игроков получила доступ к Starfield через сервис подписки Game Pass. Но так как разработчики игры принадлежат Microsoft, то компания всё равно зарабатывает на подписке.

И, конечно, никто не будет спорить, что даже эти достижения ещё не говорят о том, что игра окупила себя — проект создавали на протяжении достаточно длительного времени, так что затраты были явно выше 100 или даже 200 миллионов долларов. Отбить такие расходы будет сложно, а ведь помимо всего прочего разработчики ещё и на маркетинг потратились. Но игра должна окупить себя в будущем, хотя мы сильно сомневаемся, что Microsoft будет работать над сиквелом в ближайшем будущем. Слишком уж неоднозначные отзывы получил проект на момент релиза.
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