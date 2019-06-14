Starfield выйдет раньше The Elder Scrolls 6

Фанатам The Elder Scrolls придется еще долго ждать новую часть серии, ведь Bethesda больше заинтересована в Starfield.

Тодд Говард пообщался с журналистом IGN (via GamesRadar), рассказав о планах на выпуск новых проектов. По словам директора, команда устала от цикла TES, Fallout, TES. Так что Starfield стала игрой, которую Bethesda хотела сделать уже давно. Еще в конце 2018 босс по маркетингу Bethesda Пит Хайнс рассказал, что TES 6 и Starfield анонсировали слишком рано, ведь разработчики не хотели расстраивать фанатов. К тому же игровой режиссер ZeniMax Мэтт Фиорм добавил, что «шестые свитки» выйдут уже на следующем поколении консолей. Так что в The Elder Scrolls 6 мы будем играть уже на PlayStation 5 и новом Xbox.

Напомним, что Bethesda приедет на E3 2019, но разработчики отметили, что пока не готовы рассказать новые подробности о The Elder Scrolls 6 и Starfield.