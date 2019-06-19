Старые смартфоны Android не будет поддерживать Pokemon GO

Niantic, разработчик популярного хита Pokemon GO, объявил, что прекратит поддержку старых смартфонов Android после 1 июля 2019 года. Причины этого решения, скорее всего, связаны с многочисленными обновлениями, которые сделают игру невозможной на старых смартфонах. Pokemon GO может перестать работать на смартфонах под управлением Android 4.4 KitKat.

Это не единственная игра, разработанная Niantic, которая будет снята с производства на старых смартфонах. Компания объявила, что то же самое относится и к другой игре AR, Ingress. Единственная рекомендация, исходящая от Niantic, - обновить операционные системы до Android 5 или выше для бесперебойного доступа к этим двум играм.