Стартап Relativity Space для создания 3D-печатных ракет

Стартап Relativity Space, который стремится создавать 3D-печатные ракеты, обеспечил стартовую площадку на мысе Канаверал.

В четверг компания объявила о заключении пятилетнего соглашения с ВВС США, которое позволит компании работать со стартового комплекса 16 (LC-16) на станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде. Стартап - четвертая частная компания, получившая доступ к LC-16, присоединившаяся к SpaceX Элона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и United Launch Alliance. По словам CNBC, с помощью существующего стартового комплекса Relativity Space сэкономит около четырех лет, которые потребовались бы для создания стартовой площадки с нуля. Компания планирует запустить свои первые полезные грузы на околоземную орбиту к 2020 году. Ожидается, что ее ракета Terran 1 с 3D-печатью сможет запускать полезные грузы весом до 2700 фунтов. Каждый запуск будет стоить около 10 миллионов долларов, а Relativity Space уже запросил более 1 миллиарда долларов, согласно Axios.