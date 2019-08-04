Стартап UbiquitiLink глобальная спутниковая связь

По оценкам руководства, проект Ubiquiti Link обойдется в 1-2 миллиарда долларов. Запуск прототипа первого спутника запланирован на ближайшее время. Сам аппарат Ubiquiti Link уже доставлен на борт Международной космической станции и теперь ждёт дальнейшей отправки и доставки на более высокую орбиту.Еще одним преимуществом спутниковой связи Ubiquiti Link станет отсутствие необходимости создавать специальное оборудование для приёма сигнала. Эту задачу возьмет на себя сам смартфон, а единственное требуемое изменение — незначительная поправка ПО базовых станций. Более того, для обеспечения такой сотовой связи будут использоваться те же частоты, а значит операторам не нужно тратить внушительные суммы на лицензирование.Сейчас Ubiquiti Link заинтересована в сотрудничестве с операторами связи. Предполагается, что подобная спутниковая связь может предлагаться со стороны оператора либо в качестве платной опции, либо бесплатно. Кроме того, спутники стартапа можно запускать не по одному, а целой группой, что существенно снизит затраты на реализацию проекта.В планах исполнительного директора и основателя компании Чарльза Миллера — запуск группы из сотен или тысяч компактных спутников, к которым с могут подключаться пользователи обычных смартфонов. При этом гаджет будет восприниматься системой и работать как спутниковый телефон. Миллер подчеркнул, что его проект — не альтернатива наземным базовым сотовым станциям, а скорее дополнение, способное существенно расширить покрытие.