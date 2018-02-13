Стартовал предзаказ на мини-компьютеры Intel NUC поколения June Canyon

Компания Intel начала принимать предварительные заказы на неттопы Intel NUC следующего поколения, входящего в семейство June Canyon. Новинки оснащаются процессорами Intel Gemini Lake: двухъядерным Celeron J4005 с тактовой частотой 2,0–2,7 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600 или 4-ядерным Pentium Silver J5005 (1,5–2,8 ГГц, Intel UHD Graphics 605), до 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 и 2,5-дюймовым накопителем со стандартным интерфейсом Serial ATA.

Пока сообщается о четырех моделях. Неттоп Intel NUC 7 Essential NUC7CJYSAL получил процессор Celeron J4005, 4 ГБ оперативной памяти, флеш-модуль на 32 ГБ и операционную систему Windows 10. Его цена составит 240 долларов. Barebone-системы Intel NUC Kit NUC7PJYH и Intel NUC Kit NUC7CJYH оснащаются процессорами Pentium Silver J5005 и Celeron J4005, а их цена составляет $190 и $130 соответственно. Цена базовой платы Intel NUC Board NUC7PJYB на основе чипа Pentium Silver J5005 пока не раскрывается.