Стартовали открытые продажи планшета Huawei MediaPad M6 за 24 990 рублей

Сегодня стартовали российские открытые продажи ожидаемого планшета Huawei MediaPad M6 за 24 990 рублей. В России планшет впервые появился в конце прошлого года, но лишь сильно ограниченной партией. Напомним, что аппарат оснащается 10,8-дюймовым дисплеем, батареей на 7500 мАч, топовым фирменным чипсетом Kirin 980, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, интерфейсом USB-C, слотом для карты памяти microSD, 3,5 мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, опциональным модемом 4G, оболочкой EMUI 10 на базе Android 10, а также четырьмя динамиками Harman Kardon.