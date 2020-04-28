Стартовали продажи Tion бризер 3S rubetek

Лидер российского рынка интернета вещей rubetek и крупнейший российский разработчик и производитель бытовых приборов вентиляции и очистки воздуха Tion объявляют о выпуске нового устройства: Tion бризер 3S rubetek. Бризер – это компактный бытовой прибор для приточной вентиляции, он очищает поступающий в квартиру или офис воздух, а также подогревает в холодное время года. Бризер подает свежий, чистый воздух с улицы, эффективно проветривая при закрытых окнах, в том числе уменьшая концентрацию вирусов и бактерий в воздухе и позволяя эффективно снижать риски перекрёстного инфицирования.

Режим рециркуляции позволяет очищать воздух внутри комнаты от пыли и запахов. Особенность новой модели бризера в том, что в него встроен модуль управления rubetek. Пользователь устанавливает на смартфон приложение rubetek и подключает Tion бризер 3S rubetek в качестве центрального устройства, также в приложении настраивает параметры работы всех элементов (системы безопасности, освещения, защиты от протечки и пожара, кондиционера и др.). Приложение будет отправлять задачи на модуль, встроенный в бризер, а оттуда они будут передаваться устройствам. Если у пользователя уже есть устройство, которое может брать на себя функцию центра управления «умным домом», бризер может присоединиться к нему. Приложение для «умного дома» rubetek работает через Интернет или в закрытой сети.