Стартовали продажи кроссовера Haval Hybrid DHT

Бренд Haval, принадлежащий Great Wall Motors, представил кроссовер Hybrid DHT в Китае. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с низким расходом (5,5 л на 100 км) и запасом хода до 1000 км.

Haval Hybrid DHT получит совершенно новый дизайн, где видны очертания современных моделей Lexus.

В основе Hybrid DHT лежит модульная платформа Lemon с гибридной силовой установкой. Кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель, его максимальная мощность составляет 175 л.с. Автомобиль моноприводный, трансмиссия двухступенчатая DHT. В салоне автомобиля есть все необходимое, включая большой мультимедийный экран.

В Китае стоимость новинки начинается от 23 000 долларов. Стоимость топовой версии Haval Hybrid DHT составляет 24 700 долларов.