В России стартовали продажи двух моделей моноблоков от Acer — Aspire C24A и C27A. Экраны этих устройств имеют диагональ 23,8 и 27 дюймов соответственно. Для ценителей минималистичной эстетики новинки выпущены в изящном матово-белом исполнении. Покупателям предлагается современная аппаратная начинка, продуманная эргономика, а также встроенные камера и акустика. Под дисплеем размещена светодиодная подсветка: она активируется жестом руки и даёт мягкое освещение, комфортное при чтении.
Ключевые параметры Acer Aspire C24A/C27A:
- Диагональ экрана: 23,8’’ / 27 ‘’
- Разрешение: 1920 х 1080 (Full HD)
- Матрица: IPS
- Обновление изображения: 120 / 144 Гц
- Яркость: 250 кд/м2
- Чип: Intel Core Ultra 5 125H / Intel Core Ultra 5 115U / Intel Core 5 120U
- Графика: Intel UHD Graphics / Intel Arc Graphics
- Оперативная память: 16 / 32 ГБ DDR4 / DDR5
- Хранилище: от 512 ГБ SSD NVMe
- Разъёмы: 2x USB-A (2.0), 1x USB-C, 3,5-мм, 4x USB-A (3.2 Gen 2), 1x HDMI 1.4, 1x RJ45, линейный выход для микрофона, линейный выход для наушников.
- Дополнительно: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, выдвижная веб-камера 5 Мп, встроенные динамики и микрофон, подставка ErgoStand с регулировкой по всем осям, мышь и клавиатура