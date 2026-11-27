Стартовали продажи моноблоков Acer Aspire C24A и C27A

В России стартовали продажи двух моделей моноблоков от Acer — Aspire C24A и C27A. Экраны этих устройств имеют диагональ 23,8 и 27 дюймов соответственно. Для ценителей минималистичной эстетики новинки выпущены в изящном матово-белом исполнении. Покупателям предлагается современная аппаратная начинка, продуманная эргономика, а также встроенные камера и акустика. Под дисплеем размещена светодиодная подсветка: она активируется жестом руки и даёт мягкое освещение, комфортное при чтении.

Ключевые параметры Acer Aspire C24A/C27A: