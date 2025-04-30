Стартовали продажи проектора Digma DP-FHD800A

Digma объявляет о запуске новой категории проекторов. Устройство обладает качественной цветопередачей благодаря LCD-матрице, а LED-лампа с ресурсом 50 000 часов обеспечивает долговечность использования. Digma DP-FHD800A поддерживает разрешение 1920×1080 (Full HD). Проектор передает изображение на проекцию диагональю от 47” до 175” с расстояния от 1,4 до 5 метров, что позволяет добиться эффекта полного погружения в помещениях разного размера и даже на открытом воздухе. Яркость 800 люмен (ANSI) в сочетании с контрастностью 30000:1 позволяет сохранять детализацию проецируемой картинки в условиях умеренной освещенности.

Подключение источников сигнала возможно с помощью кабелей HDMI, USB-A, USB-C, LAN, а также по беспроводным интерфейсам – Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Подключение к проектору также доступно с мобильного устройства – Miracast для Android, iOS Cast для iOS. На корпусе проектора расположен фильтр стандарта IP5X. Это позволяет защитить внутренние компоненты от пыли, что увеличивает срок службы устройства. Digma DP-FHD800A оснащен автоматической и моторизованной ручной фокусировкой. Технология коррекции трапецеидальных искажений (4P/4D) позволяет устанавливать проектор на разной высоте и под разными углами.
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