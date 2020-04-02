Стартовали российские предзаказы на смартфоны Huawei P40 и P40 Pro

Сегодня в России стартовали предварительные заказы на смартфоны Huawei P40 и P40 Pro за 49 990 и 69 990 рублей в конфигурациях памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соотвественно. Официальные продажи начнутся 10 апреля. На выбор представлены два цвета: "черный" и "мерцающий серебристый". Кроме этого, в подарок будут предложены TWS-наушники Huawei Free Buds 3, а также промокод на скидку: AAP40 на 3000 рублей для Huawei P40 и AP40PRO на 4500 рублей для Huawei P40 Pro.

Напомним, что объединяет их однокристальная система Kirin 990, Android 10 AOSP, поддержка двух карт SIM и карт памяти Nano Memory, по 8 ГБ ОЗУ, адаптеры Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, модуль бесконтактных платежей NFC, а также порт USB-C. Huawei P40 оснастили 6,1-дюймовым OLED дисплеем (2340:1080 точек), фронтальной камерой на 32 Мп, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 3800 мАч, основной камерой с тремя модулями на 50, 16(сверхширик) и 8 Мп. Huawei P40 Pro получил 6,58-дюймовый OLED дисплей (2640:1080 точек), 256 ГБ встроенной памяти, двойную селфи-камеру с главным модулем на 32 Мп, батарею на 4200 мАч, а также основную тройную камеру на 50, 40 (сверхширик) и 12 Мп.