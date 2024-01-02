Steam Больше не поддерживает старые ОС

С 1 января 2024 года Steam официально прекратил поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Соответственно, на этих операционных системах больше нельзя получать обновления, включая критические обновления безопасности, а сам клиент просто не будет запускаться. Служба поддержки Steam не сможет оказывать техническую помощь пользователям, продолжающим использовать эти устаревшие операционные системы, также Steam не может гарантировать дальнейшую функциональность или безопасность клиента Steam и игр, приобретённых через Steam на не поддерживаемых версиях Windows. Пользователям настоятельно рекомендуется обновиться до более новой версии Windows 10 или 11, чтобы обеспечить нормальную работу Steam и игр после 1 января.

Эти изменения необходимы, поскольку основные функции Steam зависят от встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает на старых версиях Windows. Будущие версии Steam также будут требовать обновлений функций и безопасности, доступных только в Windows 10 и более поздних версиях ОС. Поскольку Microsoft прекратила обновления безопасности и техническую поддержку для Windows 7 в 2020 году и для Windows 8.1 в 2023 году, эти старые операционные системы становятся всё более уязвимыми для новых вирусных атак при подключении к интернету. Дабы обезопасить себя, компания Valve приняла решение отказаться от поддержки систем и сконцентрироваться на улучшении текущего клиента на свежих ОС.
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