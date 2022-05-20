Steam Deck будет масса конкурентов

Steam Deck провела пять недель на первом месте в списке самых продаваемых продуктов компании Valve — вдобавок к пяти неделям, которые она провела на втором месте. Как один из самых доступных игровых ПК из когда-либо созданных, машина стоимостью более 400 долларов явно привлекла внимание тех, кто ждал портативный игровой ПК в стиле Switch. Но что насчет компаний, которые уже производили портативные игровые ПК в стиле Switch? Теперь у них есть шанс завоевать аудиторию, которая ранее не верила, что такого рода компьютеры имеют право на жизнь. Это связано с тем, что все главные конкуренты Steam Deck — GPD, Aya и OneXPlayer — теперь подтвердили, что они создают карманные компьютеры на базе чипов AMD Ryzen 6000U. А 6800U со встроенной графикой Radeon 680M, как сообщается, может раздавить собственную систему на чипе Aerith, лежащую в основе Steam Deck.

Основатель и генеральный директор OneXPlayer Джек Вонг подтвердил в интервью, переведенном в прямом эфире, что команда разработчиков компании уже работает над чипами 6000U. Между тем, в марте GPD анонсировала новую 10,1-дюймовую раскладушку Win Max 2 с Ryzen 7 6800U, а ютубер Кэри Голомб только что сообщил, что у GPD уже есть запас необходимых чипов 6800U. А на прошлой неделе Aya анонсировала не один, а два портативных устройства на базе 6800U, в том числе Aya Neo 2 и Aya Neo Slide с дизайном в стиле Motorola Droid, в котором пятирядная клавиатура помещается под выдвижным экраном. Новая эра портативных компьютеров.