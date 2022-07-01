Steam Deck действительно получит более медленные SSD

Как мы сообщали вчера, в то время как Valve увеличивает производство Steam Deck, она также незаметно понизила класс ключевого компонента, входящего в устройство. Некоторые (но не все) модели Steam Deck емкостью 256 ГБ и 512 ГБ теперь будут поставляться с твердотельным накопителем PCI Express 3.0 x2 вместо твердотельного накопителя PCI Express 3.0 x4. Как и следовало ожидать, твердотельный накопитель x2 предлагает примерно половину скорости записи и чтения по сравнению с твердотельным накопителем x4. На веб-сайте Deck говорится, что это изменение не повлияет на «игровую производительность», но люди по понятным причинам отнеслись к этому скептически.

И действительно, по сути, в редких случаях скорость передачи файлов будет ниже, но из-за различных аппаратных узких мест Deck большую часть времени не использовала всю пропускную способность 4-кратного твердотельного накопителя, и, таким образом, игровой процесс не должен быть затронут. Производительность SSD в настоящее время ограничивается факторами, не связанными с пропускной способностью PCIe. В крайне редких случаях различия в ограничениях скорости чтения/записи могут минимально влиять на скорость передачи файлов, но производительность ОС, время загрузки, производительность игр и скорость отклика игр одинаковы для дисков x2 и x4. Так что ситуация на самом деле не такая уж страшная, как многие могли подумать, но всё равно неприятно покупать консоль с более простым накопителем за те же деньги.