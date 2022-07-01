Steam Deck действительно получит более медленные SSD

И действительно, по сути, в редких случаях скорость передачи файлов будет ниже, но из-за различных аппаратных узких мест Deck большую часть времени не использовала всю пропускную способность 4-кратного твердотельного накопителя, и, таким образом, игровой процесс не должен быть затронут. Производительность SSD в настоящее время ограничивается факторами, не связанными с пропускной способностью PCIe. В крайне редких случаях различия в ограничениях скорости чтения/записи могут минимально влиять на скорость передачи файлов, но производительность ОС, время загрузки, производительность игр и скорость отклика игр одинаковы для дисков x2 и x4. Так что ситуация на самом деле не такая уж страшная, как многие могли подумать, но всё равно неприятно покупать консоль с более простым накопителем за те же деньги.