Steam Deck можно купить без очереди

Когда компания Valve только анонсировала свою портативную консоль Steam Deck, желающих купить устройство было так много, что гаджет в итоге оказался в дефиците. Да, в это сложно поверить, но в современном мире пользователи стояли в цифровых очередях неделями, чтобы получить возможность приобрести консоль. Это, конечно, многих пользователей сильно огорчало, так как нужно понимать, что некоторые пользователи надеялись получить устройство на праздники или дни рождения, но просто не успевали из-за огромной очереди. Теперь, видимо, ситуация изменилась к лучшему, так как никаких очередей на приобретение Steam Deck больше нет. На официальном сайте появилась функция покупки — ранее там было указано, что желающие могут зарегистрироваться и дождаться своей очереди.

Соответственно, теперь пользователи могут получить достаточно классное игровое решение на каждый день за вполне разумные деньги — достаточно приобрести гаджет на официальном сайте в той комплектации, которая вам больше подходит. И хотя консоль не продается официально во многих странах мира, никто не мешает воспользоваться сторонними сервисами и оценить то, насколько гаджет хорош в своих задачах. Тем более, что на рынке нет таких же качественных продуктов с такой же интеграцией софта — что, конечно, огромный бонус. Особенно после недавнего патча, когда компания реализовала повышение производительности и снизила уровень шума при нагрузке. Действительно стоящая вещь.
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