Steam Deck не будет поддерживать DLSS

Valve прокладывает нам путь к тому, чтобы отказаться от операционной системы Windows и погрузиться в игры на ПК с Linux. Например, теперь, с выпуском Proton 6.3-8, компания официально реализовала поддержку технологии NVIDIA DLSS. Запатентованная технология апскейлинга может помочь повысить частоту кадров в таких играх, как Call of Duty: Vanguard или Back 4 Blood без значительного ущерба для качества изображения. К сожалению, технология масштабирования NVIDIA не будет поддерживаться на консоли Steam Deck, поскольку в ней используется система на чипе на базе AMD Zen2, а для NVIDIA DLSS требуется чип RTX. К счастью, Proton уже поддерживает довольно схожую технологию AMD FSR, для которой не требуется, чтобы ваш графический процессор был определенной марки, поэтому пользователям Steam Deck в определённом смысле повезло, когда дело доходит до возможностей апскейлинга.

Поддержка AMD FSR может оказаться чрезвычайно полезной для всех, кто будет играть на Steam Deck, когда приставка, в конце концов, выйдет в 2022 году. Тест, проведенный на комплекте разработчика, показывает, что Steam Deck может с трудом запускать некоторые игры с частотой 60 кадров в секунду, и поэтому масштабирование команды AMD может помочь обеспечить небольшой прирост производительности. Тем не менее, Valve делает все возможное, чтобы убедиться, что все 50 000 игр в Steam были протестированы на Steam Deck, и недавние отчеты указывают на хороший уровень совместимости со 100 лучшими играми платформы.
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