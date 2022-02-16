Steam Deck очень легко ремонтировать

Valve, возможно, предупредила покупателей Steam Deck об опасности самостоятельном ремонте портативного устройства, но на практике вам, возможно, не придется проявлять такую ​​осторожность. Компания iFixit (предоставляющая официальные запчасти для оборудования Valve) разобрала серийную модель Steam Deck и обнаружила, что ее относительно легко починить, за некоторыми исключениями. Чтобы попасть внутрь, не требуется особых усилий. Конструкция достаточно модульная, чтобы можно было ремонтировать многие элементы, не заменяя и не демонтируя больше компонентов, чем необходимо. Вы можете заменить SSD, используя один винт, а для снятия дисплея не требуется ничего, кроме присоски и некоторого тепла от фена.

Valve также прекрасно понимает, что владельцы Steam Deck могут беспокоиться о смещении джойстика — вы можете заменить оба джойстика, просто открутив три винта. Хотя дрейф не обязательно будет реальной проблемой, вам не придется отправлять свою машину в ремонт, если эта проблема когда-либо возникнет. Впрочем, это не совсем рай для самостоятельного ремонта. По словам iFixit, замена батареи является «грубой» процедурой со сложными манипуляциями, которые включают разрядку большей части батареи в целях безопасности. Вы также должны быть осторожны с портом USB-C и слотом microSD, поскольку оба они припаяны к специальной материнской плате Steam Deck. Несмотря на это, специалисты iFixit заявили, что Steam Deck ремонтировать проще, чем некоторые современные ноутбуки. Это может быть обнадеживающим, если вы либо предпочитаете ремонтировать устройства самостоятельно, либо надеетесь обновить SSD в будущем.
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