Steam Deck очень легко ремонтировать…

Valve также прекрасно понимает, что владельцы Steam Deck могут беспокоиться о смещении джойстика — вы можете заменить оба джойстика, просто открутив три винта. Хотя дрейф не обязательно будет реальной проблемой, вам не придется отправлять свою машину в ремонт, если эта проблема когда-либо возникнет. Впрочем, это не совсем рай для самостоятельного ремонта. По словам iFixit, замена батареи является «грубой» процедурой со сложными манипуляциями, которые включают разрядку большей части батареи в целях безопасности. Вы также должны быть осторожны с портом USB-C и слотом microSD, поскольку оба они припаяны к специальной материнской плате Steam Deck. Несмотря на это, специалисты iFixit заявили, что Steam Deck ремонтировать проще, чем некоторые современные ноутбуки. Это может быть обнадеживающим, если вы либо предпочитаете ремонтировать устройства самостоятельно, либо надеетесь обновить SSD в будущем.