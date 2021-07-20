Steam Deck от Valve поддерживает моды

Все, что мы слышим о портативной консоли Steam Deck от Valve, заставляет нас все больше и больше радоваться данному анонсу. А сегодня появилась новая отличная информация, которая поможет всем потенциальным покупателям принять решение: Steam Deck — первая игровая консоль с встроенной поддержкой модов через Steam Workshop. Данная информация в официальном формате появилась после того, как американское издание IGN поговорило с Грегом Кумером и Пьером-Лу Гриффе из Valve о поддержке модов для консоли. В интервью Кумер подтвердил: «Вы действительно можете делать все то же с играми, что вы ожидаете от ПК». Гриффейс добавляет: «Версия Steam, которая работает на этой платформе, является той же версией Steam на ПК, только адаптированной с другим пользовательским интерфейсом и управлением.

Так что все эти функции, Steam Workshop и вся эта встроенная поддержка модов тоже будут там». Так что, если мод находится в Steam Workshop, будет так же легко подписаться и играть в него в Steam Deck, как и на обычном ПК, а если он где-то вроде ModDB или NexusMods, то его установка должна быть простой задачей — опять же, как на ПК. Поскольку Steam Deck в основном представляет собой полноценный ПК, Кумер и Гриффейс также добавляют, что пользователи также должны иметь возможность устанавливать и загружать игры из других витрин, таких как Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG Galaxy или Origin. И на самом деле это звучит очень круто, даже слишком — кажется, что новая консоль и правда идеальная.