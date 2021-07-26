Steam Deck от Valve работает довольно странно

Steam Deck от Valve, как и многие другие начинания компании в области аппаратного обеспечения, вызвала неоднозначную реакцию в отношении портативных игровых карманных компьютеров. Само устройство, кажется, выглядит довольно противоречивым. Его заманчивый ценник был компенсирован хаосом предварительных заказов, а мощное оборудование, по крайней мере, для портативного компьютера, было уравновешено некоторыми загадочными решениями о его производительности. Например, компания Valve заявила, что Steam Deck нацелен на игровой процесс с частотой 30 Гц. Это звучит как произвольное и странное ограничение, учитывая, что экран устройства действительно поддерживает частоту обновления 60 Гц. Позже разработчик из Valve пояснил, что эти 30 кадров в секунду — это просто минимальное требование, которое должно продемонстрировать видеоигра.

Если проект демонстрирует ниже 30 кадров в секунду, то он считается неиграбельным, и именно по этой причине разработчики говорят о 30 FPS как о базовой характеристике. Однако более интересным открытием является то, что Steam Deck будет иметь дополнительный встроенный ограничитель FPS. Это позволит пользователям выбирать между производительностью или временем автономной работы, последнее, вероятно, блокирует игры на частоте 30 Гц. Однако это вызывает еще больше вопросов и опасений по поводу качества графики, предоставляемой Steam Deck. Ведь в тяжёлых видеоиграх, где консоль должна показать 30 кадров в секунду, графика явно будет на минимуме.