Steam Deck от Valve собрана из крайне прочных компонентов

Steam Deck от Valve, портативный игровой ПК, который дебютировал на этой неделе, привлек много внимания. В том числе внимание, которое напрямую связано с джойстиком: когда стики начнут смещаться? Ведь у потенциальных конкурентов на рынке есть серьёзная проблема со смещением стиков, которая не дает иногда играть с комфортом из-за того, что контроллер начинает работать плохо. «Мы провели массу тестов на надежность», - сказал инженер Valve по аппаратному обеспечению Язан Альдехайят в отношении аппаратных компонентов Steam Deck в целом. Он также добавил, что разработчики потратили просто тонну времени на тестирование каждого компонента системы, чтобы в итоге устройство радовало потенциальных покупателей. Джон Икеда, дизайнер Steam Deck, также сказал, что Valve выбрала оборудование Steam Deck с хорошо известными рекордами производительности. «Мы не хотели рисковать, верно?» — заявил сотрудник.

«Я уверен, что наши клиенты тоже не хотят, чтобы мы рисковали». Поскольку производители, такие как Sony, находятся под угрозой судебных исков по поводу проблем с дрейфом на контроллере PS5 DualSense, а Nintendo страдает от проблем с дрейфом стиков на Switch с момента его выпуска, имеет смысл, что надежность стоит во главе угла у инженеров по аппаратному обеспечению, разрабатывающих игровую консоль. С другой стороны, пока что это всё — просто слова, никто на сто процентов не может быть уверен в том, что консоль прочная, пока она просто не поступит в продажу.