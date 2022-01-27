Steam Deck отправится в продажу 25 февраля

После двухмесячного переноса портативная консоль Steam Deck от Valve всё же будет запущена — это произойдёт 25 февраля. В публикации в блоге, опубликованном компанией в среду, Valve сообщила, что откроет заказы для первой партии компактных игровых консолей точно 25 февраля — переносов в этот случай точно не будет, об этом сообщили официально. Соответственно, у клиентов, которые оформили предварительный заказы, будет 72 часа, чтобы купить портативную консоль. Если они не воспользуются этой возможностью, Valve уступит их место следующему человеку в очереди на бронирование. Первые заказы будут отправлены 28 февраля, и в дальнейшем Valve заявляет, что еженедельно планирует открывать заказы большему количеству клиентов.

Стоит напомнить, что Valve планировала выпустить Steam Deck в конце 2021 года, но из-за нехватки деталей компания перенесла эту дату. «Мы сожалеем об этом — мы сделали все возможное, чтобы решить проблемы с глобальной цепочкой поставок», — сказали тогда представители Valve. «Компоненты не поступают на наши производственные мощности вовремя, чтобы мы могли уложиться в наши первоначальные даты запуска». При этом стоимость Steam Deck начинается с 399 долларов. Это дает вам устройство с 64 ГБ встроенной памяти eMMC и сумкой для переноски. Valve также предложит модели с 256 ГБ и 512 ГБ хранилища NVMe. Они стоят 529 и 649 долларов соответственно. Самая дорогая версия также поставляется с экраном премиум-класса с антибликовым покрытием. Кроме того, портативный компьютер Steam Deck оснащен процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц и графическим процессором с восемью вычислительными блоками RDNA 2. Гаджет также поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 — вполне приятный набор бонусов за эти деньги.