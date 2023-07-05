Steam Deck поддерживает уже 75% протестированных игр…

Теперь, спустя год и несколько месяцев, мы впечатлены цифрой в 10 000 игр, в которые можно уверенно играть и не переживать о совместимости. Правда,прежде чем вкладывать деньги в Steam Deck, рекомендуется провести небольшие исследования, так как вышеупомянутая цифра в 75% совершенно не означает, что три четверти ваших любимых игр будут поддерживаться консолью. Впрочем, этот вопрос постепенно решается — на текущий момент платформа Steam в целом поддерживает 50 тысяч видеоигр, так что сейчас уже двадцать процентов из них вполне поддерживаются. В будущем, через год или два, процент поддерживаемых игр будет выше. Но уже сейчас развитие в этом направлении выглядит достаточно интересным — компания явно работает в этом направлении.