Steam Deck поддерживает уже 75% протестированных игр

Игровые возможности Steam Deck постепенно и постоянно расширяются, и новые данные показывают, что 75% протестированных игр были классифицированы как «Играбельные». Согласно данным, подготовленным изданием Boiling Steam, Valve протестировала 13 306 игр и обнаружила, что более 10 000 игр поддерживаются на самом популярном портативном игровом компьютере. Когда был запущен Steam Deck, потенциальный покупатели консоли могли лишь надеяться на то, что большая часть их игровой библиотеки будет поддерживаться данным устройством. Журналисты даже отмечали в феврале 2022 года, что усилия Valve привели преодолению отметки в 500 проверенных и играбельных игр на данном гаджете, что, конечно, было довольно скромным результатом.

Теперь, спустя год и несколько месяцев, мы впечатлены цифрой в 10 000 игр, в которые можно уверенно играть и не переживать о совместимости. Правда,прежде чем вкладывать деньги в Steam Deck, рекомендуется провести небольшие исследования, так как вышеупомянутая цифра в 75% совершенно не означает, что три четверти ваших любимых игр будут поддерживаться консолью. Впрочем, этот вопрос постепенно решается — на текущий момент платформа Steam в целом поддерживает 50 тысяч видеоигр, так что сейчас уже двадцать процентов из них вполне поддерживаются. В будущем, через год или два, процент поддерживаемых игр будет выше. Но уже сейчас развитие в этом направлении выглядит достаточно интересным — компания явно работает в этом направлении.