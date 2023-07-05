Steam Deck поддерживает уже 75% протестированных игр

Игровые возможности Steam Deck постепенно и постоянно расширяются, и новые данные показывают, что 75% протестированных игр были классифицированы как «Играбельные». Согласно данным, подготовленным изданием Boiling Steam, Valve протестировала 13 306 игр и обнаружила, что более 10 000 игр поддерживаются на самом популярном портативном игровом компьютере. Когда был запущен Steam Deck, потенциальный покупатели консоли могли лишь надеяться на то, что большая часть их игровой библиотеки будет поддерживаться данным устройством. Журналисты даже отмечали в феврале 2022 года, что усилия Valve привели преодолению отметки в 500 проверенных и играбельных игр на данном гаджете, что, конечно, было довольно скромным результатом.

Теперь, спустя год и несколько месяцев, мы впечатлены цифрой в 10 000 игр, в которые можно уверенно играть и не переживать о совместимости. Правда,прежде чем вкладывать деньги в Steam Deck, рекомендуется провести небольшие исследования, так как вышеупомянутая цифра в 75% совершенно не означает, что три четверти ваших любимых игр будут поддерживаться консолью. Впрочем, этот вопрос постепенно решается — на текущий момент платформа Steam в целом поддерживает 50 тысяч видеоигр, так что сейчас уже двадцать процентов из них вполне поддерживаются. В будущем, через год или два, процент поддерживаемых игр будет выше. Но уже сейчас развитие в этом направлении выглядит достаточно интересным — компания явно работает в этом направлении.
Apple существенно урезала возможности апгрейда Mac Pro…
Сразу после того, как специалисты разобрали новую модель компьютера Mac Studio, команда iFixit произвела …
Apple представит AR-гарнитуру на процессоре М2 уже 5 июня…
Хотя презентация WWDC 2023 предпочтительно будет посвящена анонсам новых версий операционных систем, комп…
На оперативной памяти Colorful поставили мировой рекорд…
Компания Colorful на этой неделе представила новый набор оперативной памяти CVN Icicle DDR5-6600 на 32 ГБ…
Представлен ИИ, создающий 3D-объекты по текстовой подсказке…
Мы уже видели модели искусственного интеллекта, которые создают детализированное видео по текстовым подск…
Чат-бот Google теперь тоже умеет программировать…
Google обновляет свой чат-бот Bard, чтобы помочь разработчикам писать и отлаживать код в более удобном фо…
Epson представила проектор Pro EX11000 3LCD…
Сегодня компания Epson официально представила новый беспроводной лазерный проектор Pro EX11000 3LCD (рабо…
ASUS существенно повысила производительность ROG Ally…
Компания ASUS выпустила свежее обновление прошивки для своей портативной консоли ROG Ally, которое устран…
Steam Deck поддерживает уже 75% протестированных игр…
Игровые возможности Steam Deck постепенно и постоянно расширяются, и новые данные показывают, что 75% про…
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor